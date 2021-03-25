Суд запретил строить 25-этажный дом с подземной парковкой на Северо-Западе Челябинска

Дом начали строить прямо под окнами элитной высотки. Фото: Алексей Феденков.

Арбитражный суд запретил строить 25-этажный дом с подземной парковкой по улице Братьев Кашириных напротив ЧелГУ. С требованием отменить разрешение на возведение здания в интересах жителей соседней высотки выступила прокуратура. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, мэрия выдала разрешение застройщику с грубыми нарушениями требований закона.

— Представленная застройщиком проектная документация не отвечала нормативным требованиям, — рассказали в ведомстве.— При ее подготовке не были учтены нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Не предусматривалось необходимое количество пожарных подъездов, а проектируемые проезды по ширине не отвечали нормативам.

Вопросы у прокуратуры вызвало отсутствие площадок для отдыха, сбора коммунальных отходов и парковок. Все это создавало бы угрозу жизни и здоровью жителей новостройки и ближайших к нему домов.

Новостройка закрыла бы людям солнце. Фото: Алексей Феденков.

— Однако администрацией Челябинска оценка таким нарушениям не дана, несмотря на их наличие, выдано разрешение на строительство, — добавили в прокуратуре Челябинской области.

Прокурор области требовал признать недействительным разрешение на строительство 25-этажки. Арбитражный суд удовлетворил иск в полном объеме.

Первоначально против нового дома открыто выступили жильцы соседней элитной высотки. Новостройка грозила закрыть им солнце и лишить парковочных мест — дом начали возводить на месте бывшей автостоянки. В 2019 году по требованию прокуратуры провели повторную экспертизу проектной документации. Учреждение «Госэкспертиза Челябинской области» сделала вывод, что после появления новостройки плотность застройки будет превышена более чем в два раза. Кроме того, будут нарушены пожарные нормы по ширине и количеству подъездных путей.

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