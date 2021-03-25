Названы самые дисциплинированные муниципалитеты по платежам населения за вывоз мусора

Центр коммунального сервиса назвал города и районы, жители которых исправно оплачивают услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. За основу исследования был взят процент поступивших платежей от общих сумм начисления по состоянию на февраль 2021 года.

В ТОП-5 по оплатам вошли:

1. Южноуральский городской округ — 84 %,

2. Челябинский городской округ — 83 %,

3. Магнитогорский городской округ — 81 %,

4. Миасский городской округ — 80 %,

5. Копейский городской округ — 77 %.

Отметим, что минувшей осенью ЦКС составлял подобный рейтинг. Тогда в верхней части списка присутствовал другой муниципалитет, а именно Еманжелинский городской округ (с показателем на ноябрь 2020 года — 83 %). Эта территория значительно сдала позиции, опустившись на 9 строку списка. В ТОП-5 нового рейтинга при этом вошел Копейский городской округа, который ранее занимал шестую позицию.

Далее следуют:

6.Чебаркульский городской округ — 76 %,

7. Златоустовский городской округ — 72 %,

8. Троицкий городской округ — 71 %,

9. Еманжелинский муниципальный район — 69 %,

10. Коркинский муниципальный район — 67 %,

11. Увельский муниципальный район — 65 %,

12. Кусинский муниципальный район — 64 %,

13. Пластовский муниципальный район — 62 %,

14. Еткульский муниципальный район — 62 %,

15. Чебаркульский муниципальный район — 58 %,

16. Сосновский муниципальный район — 57 %,

17. Красноармейский муниципальный район — 56 %,

18. Карабашский городской округ — 51 %,

19. Октябрьский муниципальный район — 47 %,

20. Верхнеуральский муниципальный район — 46 %,

21. Агаповский муниципальный район — 44 %,

22. Уйский муниципальный район — 42 %,

23. Локомотивный городской округ — 41 %,

24. Троицкий муниципальный район — 39 %,

25. Карталинский муниципальный район — 38 %,

26. Кизильский муниципальный район — 31 %,

27. Нагайбакский муниципальный район — 30 %,

28. Кунашакский муниципальный район — 25 %.

Завершают список три муниципалитета, которые можно выделить в отдельную категорию — территории с самыми низкими оплатами. В сравнении с аналогичным рейтингом, который составлялся минувшей осенью, в составе участников этой части списка изменений не произошло.

АНТИРЕЙТИНГ. ТОП-3 неплательщиков

29. Варненский муниципальный район — 10 %,

30. Брединский муниципальный район — 10 %,

31. Чесменский муниципальный район — 10 %.

Впрочем, определенные изменения в данных муниципалитетах происходят. ЦКС постоянно взаимодействует с главами районов, и мы видим, что они проводят большую работу по обустройству контейнерных площадок, что заметно и по платежному поведению жителей территорий. Оплата за услугу по обращению с ТКО во всех трех муниципалитетах в сравнении с ноябрем 2020 года выросла. Напомним, в прошлом рейтинге процент оплат в Варненскомрайоне составлял всего 5 %, в Брединском и Чесменском районах — 7 %.

Оплата услуги по обращению с ТКО сегодня касается каждого жителя региона. Законом запрещено утилизировать отходы самостоятельно: сжигать или сбрасывать в ближайший овраг, отвозить в лес, как это нередко происходит. Но во многих населенных пунктах Челябинской области жители сопротивляются переходу на экологичные принципы обращения с отходами. Хотя возможность избавляться от мусора цивилизованно есть.

Органы местного самоуправления организуют все больше контейнерных площадок и устанавливают емкости для сбора отходов в населенных пунктах. На организацию мест накопления из бюджета региона ежегодно направляются средства в города и районы. А спецтехника подрядчиков регионального оператора гарантированно транспортирует ТКО на мусоросортировочные комплексы и полигоны для дальнейшей обработки, утилизации и захоронения. Но эту большую работу многие предпочитают не замечать и игнорируют оплату квитанций.

ЦКС ведет активную работу по взысканию задолженности. Практика рассмотрения подобных дел однозначна: после решения судебной инстанции к делу подключаются приставы, которые возбуждают исполнительное производство. В результате задолжавшему за вывоз мусора придется дополнительно оплатить судебные издержки, госпошлину и 7 % от размера долга, но не менее 1000 рублей (эти средства будут направлены в государственную казну). Если же задолженность превышает 30 тысяч рублей, то судебные приставы запускают в действие еще одну меру воздействия — ограничивают выезд должника за пределы страны.

Чаще всего деньги списываются с банковских счетов неплательщиков, либо из заработной платы. Приставы также могут приехать к потребителю услуги домой и арестовать имущество в счет погашения долга.

ЦКС просит южноуральцев не копить долги. Вовремя оплаченные счета — залог качественной и бесперебойной работы регоператора. Только вместе мы можем сделать наш регион действительно чистым!

Новости компаний.