Названы самые дисциплинированные муниципалитеты по платежам населения за вывоз мусора

Центр коммунального сервиса назвал города и районы, жители которых исправно оплачивают услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. За основу исследования был взят процент поступивших платежей от общих сумм начисления по состоянию на февраль 2021 года.
В ТОП-5 по оплатам вошли:
1. Южноуральский городской округ — 84 %,
2. Челябинский городской округ — 83 %,
3. Магнитогорский городской округ — 81 %,
4. Миасский городской округ — 80 %,
5. Копейский городской округ — 77 %.
Отметим, что минувшей осенью ЦКС составлял подобный рейтинг. Тогда в верхней части списка присутствовал другой муниципалитет, а именно Еманжелинский городской округ (с показателем на ноябрь 2020 года — 83 %). Эта территория значительно сдала позиции, опустившись на 9 строку списка. В ТОП-5 нового рейтинга при этом вошел Копейский городской округа, который ранее занимал шестую позицию.
Далее следуют:
6.Чебаркульский городской округ — 76 %,
7. Златоустовский городской округ — 72 %,
8. Троицкий городской округ — 71 %,
9. Еманжелинский муниципальный район — 69 %,
10. Коркинский муниципальный район — 67 %,
11. Увельский муниципальный район — 65 %,
12. Кусинский муниципальный район — 64 %,
13. Пластовский муниципальный район — 62 %,
14. Еткульский муниципальный район — 62 %,
15. Чебаркульский муниципальный район — 58 %,
16. Сосновский муниципальный район — 57 %,
17. Красноармейский муниципальный район — 56 %,
18. Карабашский городской округ — 51 %,
19. Октябрьский муниципальный район — 47 %,
20. Верхнеуральский муниципальный район — 46 %,
21. Агаповский муниципальный район — 44 %,
22. Уйский муниципальный район — 42 %,
23. Локомотивный городской округ — 41 %,
24. Троицкий муниципальный район — 39 %,
25. Карталинский муниципальный район — 38 %,
26. Кизильский муниципальный район — 31 %,
27. Нагайбакский муниципальный район — 30 %,
28. Кунашакский муниципальный район — 25 %.
Завершают список три муниципалитета, которые можно выделить в отдельную категорию — территории с самыми низкими оплатами. В сравнении с аналогичным рейтингом, который составлялся минувшей осенью, в составе участников этой части списка изменений не произошло.
АНТИРЕЙТИНГ. ТОП-3 неплательщиков
29. Варненский муниципальный район — 10 %,
30. Брединский муниципальный район — 10 %,
31. Чесменский муниципальный район — 10 %.
Впрочем, определенные изменения в данных муниципалитетах происходят. ЦКС постоянно взаимодействует с главами районов, и мы видим, что они проводят большую работу по обустройству контейнерных площадок, что заметно и по платежному поведению жителей территорий. Оплата за услугу по обращению с ТКО во всех трех муниципалитетах в сравнении с ноябрем 2020 года выросла. Напомним, в прошлом рейтинге процент оплат в Варненскомрайоне составлял всего 5 %, в Брединском и Чесменском районах — 7 %.
Оплата услуги по обращению с ТКО сегодня касается каждого жителя региона. Законом запрещено утилизировать отходы самостоятельно: сжигать или сбрасывать в ближайший овраг, отвозить в лес, как это нередко происходит. Но во многих населенных пунктах Челябинской области жители сопротивляются переходу на экологичные принципы обращения с отходами. Хотя возможность избавляться от мусора цивилизованно есть.
Органы местного самоуправления организуют все больше контейнерных площадок и устанавливают емкости для сбора отходов в населенных пунктах. На организацию мест накопления из бюджета региона ежегодно направляются средства в города и районы. А спецтехника подрядчиков регионального оператора гарантированно транспортирует ТКО на мусоросортировочные комплексы и полигоны для дальнейшей обработки, утилизации и захоронения. Но эту большую работу многие предпочитают не замечать и игнорируют оплату квитанций.
ЦКС ведет активную работу по взысканию задолженности. Практика рассмотрения подобных дел однозначна: после решения судебной инстанции к делу подключаются приставы, которые возбуждают исполнительное производство. В результате задолжавшему за вывоз мусора придется дополнительно оплатить судебные издержки, госпошлину и 7 % от размера долга, но не менее 1000 рублей (эти средства будут направлены в государственную казну). Если же задолженность превышает 30 тысяч рублей, то судебные приставы запускают в действие еще одну меру воздействия — ограничивают выезд должника за пределы страны.
Чаще всего деньги списываются с банковских счетов неплательщиков, либо из заработной платы. Приставы также могут приехать к потребителю услуги домой и арестовать имущество в счет погашения долга.
ЦКС просит южноуральцев не копить долги. Вовремя оплаченные счета — залог качественной и бесперебойной работы регоператора. Только вместе мы можем сделать наш регион действительно чистым!
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