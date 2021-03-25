Челябинская мэрия купила семь новых экологичных автобусов

Новые автобусы уже вышли на линию. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Челябинская мэрия закупила семь новых экологичных ЛИАЗов, работающих на сниженном природном газе. Сегодня автобусы вышли на линию, и прокатиться на них смогут первые пассажиры.

— Два новеньких ЛИАЗа работают на маршрутах №18, три — на №31, по одному на маршрутах №41 и №64, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Новые автобусы мэрия приобрела за счет выделенных губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в прошлом году на обновление общественного транспорта 414 миллионов рублей.

Пока в Челябинске обсуждают новую транспортную реформу и радуются новым автобусам, жители поселка Красногорский Еманжелинского района региона хватаются за голову. Раньше каждый час они могли уехать на автобусе №393 до Челябинска, а теперь число рейсов сократили до трех. Итог — люди не успевают на учебу и работу, а пожилые люди вынуждены возвращаться из областной больницы на такси. Как чиновники планируют решать проблему — в материале КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru