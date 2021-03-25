В челябинском аэропорту задержали самолет до Москвы из-за утечки топлива

Это не первый случай задержки самолета на этой неделе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В аэропорту Челябинска утром 25 марта из-за утечки топлива задержали рейс S7-1142 до Москвы. Техническую неисправность обнаружили в 7:05 после буксировки и запуска левого двигателя самолета авиакомпании «Сибирь». На борту находились 155 взрослых и 15 детей.

— Пострадавших нет, на период устранения возникшей технической неисправности пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта, — сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. — Оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле транспортной прокуратуры.

Челябинская транспортная прокуратура совместно с коллегами из Новосибирска также проверят исполнение законодательства в сфере безопасности полетов.

Это не первый случай задержки самолета в Челябинске на этой неделе. Вчера в аэропорту имени Курчатова задержали вылет самолета авиакомпании «Россия». Борт с 76 пассажирами и пятью членами экипажа должен был вылететь в Москву в 12:30. Но у самолета отказала стойка шасси.

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