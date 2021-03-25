Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 25 марта составляет 55 845 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали еще 135 случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. Всего с начала пандемии в Челябинской области COVID-19 заболели 55 845 человек. Такую статистику дает региональный минздрав на 25 марта 2021 г.

Накануне врачи выписали 187 южноуральцев. А общее количество победивших коронавирус в регионе составило 49 421 человек. Под присмотром врачей остаются 4 087 зараженных.

За сутки скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 7 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

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