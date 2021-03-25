Миллиард - на газ: Южный Урал развивает рынок экологичного топлива

Челябинская область переходит на экологичный общественный транспорт. Фото: gubernator74.ru

В октябре 2019 г. губернатор на российской энергетической неделе презентовал программу развития рынка газомоторного топлива в Челябинской области. Тогда Алексей Текслер подчеркнул, что тема важна для Южного Урала и в контексте улучшения экологической обстановки, и рамках развития перспективных экономических специализаций.

До конца 2023 г. в развитие современного топливного рынка область вложит более 1,3 млрд руб. Как сообщает пресс-служба правмина, 1 млрд руб. — средства федерального бюджета.

Объемы потребления природного газа в виде моторного топлива в регионе — всего 1 %, или 15 млн куб. м. Потому власти поддерживают вопрос развития газозаправочной сети и формирование спроса на топливо.

Инвесторам положены субсидии на строительство газовых заправок — компенсируется около трети расходов. За два года построено три станции. В 2021 г. субсидируют строительство шести заправок. До конца 2024 г региональная заправочная инфраструктура будет состоять из 54 объектов.

По инициативе губернатора принят закон, по которому земля для строительства газозаправочной инфраструктуры выделяется без торгов. На рассмотрении в минэкономе региона две заявки на строительство трех станций в Челябинске и еще две готовятся.

По распоряжению губернатора приобретается общественный транспорт на экологичном топливе. Так, в прошлом году из областного бюджета Челябинск получил 414 млн руб. На линии вышло 36 новых автобусов.

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