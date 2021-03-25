Машина с ребенком перевернулась на трассе в Челябинской области

Легковушка врезалась в припаркованный грузовик. Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Миассу

Авария произошла на подъезде к Миассу поздно вечером накануне, 24 марта. 52-летний водитель Haval EZX врезался в припаркованный на обочине грузовик MAN. После этого легковушка пронеслась по дороге и перевернулась на крышу.

— Водитель и 11-летний пассажир автомобиля Haval получили телесные повреждения и были госпитализированы, — рассказали в отделе ГИБДД ОМВД России по Миассу.

В аварии пострадали двое. Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Миассу

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют госавтоинспекторы.

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