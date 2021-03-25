Южноуральцы увидят IX Премию АПКиТ с Гариком Мартиросяном и Ириной Петровой на МТС ТВ

Вместо Ивана Урганта вести IX Премию АПКиТ с Ириной Петровой будет Гарик Мартиросян. К сожалению, Иван Ургант не сможет провести мероприятие, так как у него диагностирован коронавирус и ведущий находится на самоизоляции.

Лучшие сериалы и фильмы, по мнению продюсеров, а также представители индустрии, чья работа получила их высокую оценку, будут объявлены в прямом эфире из студии Пятого канала — генерального информационного партнера мероприятия.

Трансляция будет идти на официальном сайте Пятого канала, а также в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, который развивает компания «МТС Медиа» — генеральный партнер IX Премии АПКиТ. Церемония начнется в 18.00 по московскому времени. Вручат профессиональные Призы, по традиции, сами продюсеры.

— Надеемся, что возможность работать с Иваном Ургантом еще представится. Он блестяще провел церемонию вручения Премии АПКиТ в 2019 году, — отмечает исполнительный директор Ассоциации продюсеров Ольга Жукова. — Хочу поблагодарить Гарика Мартиросяна, что за неделю до мероприятия откликнулся на наше приглашение стать его ведущим, скорректировал ради IX Премии АПКиТ свой рабочий график.

В рамках IX Премии АПКиТ 21 номинация. Кроме того, в этом году по решению жюри будет вручено рекордное число специальных Призов — пять. Награды в виде статуэток будут доставлены в офис кинокомпаний-производителей победивших проектов.

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