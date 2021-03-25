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Общество25 марта 2021 12:03

Райффайзенбанк назвал страны, граждане которой чаще всего берут ипотеку в России

Средняя сумма одного займа составляет порядка четырех миллионов рублей
Источник:kp.ru
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Больше всего кредиты на покупку жилья в России оформляют граждане Белоруссии, Украины и Казахстана, показал анализ ипотечных выдач Райффайзенбанка за 2019 и 2020 года. Средняя сумма одного займа составляет порядка четырех миллионов рублей.

Однако приобретение недвижимости в России популярно не только среди граждан постсоветских государств. По частоте выдач выходцы из Великобритании, Франции и Германии входят в первую десятку ипотечных клиентов.

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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