Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер возглавил областную Федерацию бокса. Фото: gubernator74.ru

В четверг, 25 марта, губернатор участвовал во внеочередном общем собрании членов общественной организации «Федерация бокса Челябинской области». Алексея Текслера избрали председателем наблюдательного совета и руководителем Федерации.

Южному Уралу есть чем гордиться, наши боксеры не раз защищали на ринге спортивную честь страны. Например, на прошлых Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Анастасия Белякова завоевала бронзу. В 2000 году в олимпийскую сборную России вошел Ильфат Разяпов. Геннадий Ковалев участвовал в ОИ в Афинах и Пекине.

В копилке наград Южного Урала — 33 медали первенств России, Европы и мира, выигранные за десять лет.

Для развития и популяризации бокса нужно заниматься детским и юношеским спортом, укреплять тренерский потенциал, подчеркнул губернатор. Работа идет: в сентябре нынешнего года регион примет чемпионат России по боксу среди женщин.

— Избрание на пост главы Федерации — большая ответственность. Перед нами стоит ряд задач для укрепления позиций челябинской боксерской школы не только на всероссийском, но и на международном уровне. Важно, чтобы мы воспитывали чемпионов. Уверен, вместе с вами добьемся всех поставленных целей, — сказал Алексей Текслер.

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