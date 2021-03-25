Кому достанутся полтора миллиона? Совсем скоро состоится грандиозный финал акции «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3 000 000 рублей»

Долгожданное событие стартует в 13.00 на втором этаже в атриуме торгово-развлекательного комплекса. Гостей мероприятия, кроме основного действа — розыгрыша 1 500 000 рублей, ждут приятные сюрпризы. Необычный праздничный антураж придаст оригинальный зеркальный перформанс. Также среди зрителей в ТРК «Алмаз» разыграют подарочные сертификаты и ювелирные украшения от сети салонов «САМОЦВЕТЫ».

По традиции с места событий будет организована прямая трансляция в сети Инстаграм.

Напомним, акция «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3 000 000 рублей» стартовала в ноябре 2020 года. Победителями промежуточных этапов уже стали 140 человек. Они разделили между собой 1 500 000 рублей.

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