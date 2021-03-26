В Челябинске пассажирский автобус лоб в лоб врезался в иномарку

Авария произошла рано утром. Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

В Челябинске рано утром 26 марта пассажирский ЛиАЗ лоб в лоб врезался в Mitsubishi на перекрестке улице Молодогвардейцев и Солнечная. Как сообщают очевидцы ДТП, на месте работали спасатели и реанимационная бригада.

Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе УГИБДД по городу, авария произошла рядом с домом №7 по улице Молодогвардейцев в 5:50.

— За рулем ЛиАЗа, двигавшегося по маршруту №4, находился водитель 1963 года рождения, — прокомментировали Кп-Челябимнск в Госавтоинспекции. — На регулируемом перекрестке при повороте налево автобус столкнулся двигавшимся со встречного направления Mitsubishi. За рулем иномарки также был водитель 1963 года рождения.

По предварительным данным, пассажиров в момент ДТП в автобусе не было. Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась водителю Mitsubishi.

В начале марта в Челябинске пассажирский автобус столкнулся с трактором и вылетел в овраг. В тот день город встал в 9-балльных пробках. Во многих районах города образовались заторы.

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