В Челябинской области вынесли приговор хозяйке собаки, откусившей часть губы 6-летнему ребенку

Собака напала на ребенка во время прогулки. Фото: прокуратура Челябинской области / T-me.org

Саткинский городской суд приговорил к году ограничения свободы 33-летнюю женщину, собака которой во время прогулки укусила шестилетнего ребенка за лицо, травмировала ему переносицу и откусила часть губы. Хозяйке пса признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по части 1 статьи 118 УК РФ. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

— Подсудимая 12 января 2021 не обеспечила контроль за выгуливаемой собакой, в результате чего собака напала на 6-летнего ребенка, гулявшего во дворе, — рассказала Наталья Мамаева. — В результате укуса произошло неизгладимое повреждение лица, его обезображивание.

Обвиняемая вину признала в полном объеме. Судом ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

По словам Натальи Мамаевой, пока мать мальчика не заявляла к женщине гражданский иск о возмещении материального ущерба. Сейчас ребенку предстоит очередная платная операция по восстановлению лица. Вопрос о предъявлении гражданского иска будет рассмотрен после определения стоимости расходов на лечение.

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