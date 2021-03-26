Каток в челябинском горсаду имени Пушкина закрыли для посещения

Каток в парке Пушкина отработал сезон.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Каток в челябинском горсаду имени Пушкина прекратил свою работу в этом сезоне. Об этом сообщили в городском управлении культуры. При этом у любителей активного отдыха есть альтернативный вариант, где можно покататься на коньках.
— С 26 по 28 марта каток в парке имени Терешковой работает в обычном режиме, — заверили в управлении культуры.
Будет ли эти каток работать на следующей неделе, станет известно позже.
Напомним, на прошлой неделе закрыли до зимы каток в парке Гагарина.
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