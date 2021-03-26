Алексей Текслер рассказал, что откроется в больницах Челябинска на месте ковидных баз

Алексей Текслер побывал в инфекционном центре в Малой Сосновке.

Первых пациентов новые корпуса областного инфекционного центра в Малой Сосновке под Челябинском примут в середине апреля. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил губернатор Алексей Текслер, осмотрев новые мощности.

— Стоит задача, в первую очередь, освободить для плановой медицинской помощи корпус ОКБ-3 по ул. Островского в Челябинске. Там откроется пульмонология, кардиология и амбулаторно-диагностический центр по онкологии, — заявил губернатор. — Важно как можно скорее перевести и другие наши лечебные базы в привычный режим работы.

С вводом трех дополнительных корпусов общая пиковая нагрузка инфекционного корпуса в Малой Сосновке составит 760 пациентов. При этом, новые здания могут работать автономно, если того потребует ситуация.

Сюда переведут ковидные базы из челябинских больниц.

Между тем, по распоряжению губернатора готовится проект второй дополнительной очереди инфекционного центра: площади территории позволяют. Потребность в строительстве, по словам Алексея Текслера, проанализируют летом, когда станут известны предварительные итоги вакцинации.

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