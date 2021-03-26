Губернатор Челябинской области прокомментировал прогнозы о третьей волне пандемии коронавируса

Вакцинация в ТРК «Алмаз». Фото: Минздрав Челябинской области

Вакцинация от СОVID-19 в ТРК Челябинска продолжится. Пилот в виде прививочного кабинета в торговом комплексе «Алмаз» губернатор Алексей Текслер назвал удачным. Напомним, в минувшую субботу от коронавируса привились 195 человек за шесть часов.

— В эти выходные мы продолжим вакцинацию в ТРК Челябинска, — заявил губернатор в пятницу, 26 марта. — А потом распространим эту практику на другие территории региона.

Алексей Текслер сообщил, что накануне в область поступила очередная партия вакцины — 17,6 тыс доз, сейчас их распределяют по муниципалитетам. До этого Южный Урал получил 123 тыс. вакцин, из этого объема 95 тыс. доз использовано во время массовой вакцинации.

Сейчас основное внимание медиков направлено на южноуральцев возрастом 60+. Напомним, записаться на прививку можно на сайте госуслуг. Сейчас в регионе открыто 60 прививочных пунктов. Алексей Текслер заявил, что в ближайшее время их число удвоится.

— На Западе все чаще говорят о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции. Наша задача — ее не допустить, и это можно решить путем вакцинации. Разумеется, с соблюдением масочного режима, социального дистанцировался. Важно беречь себя и близких, — сказал губернатор.

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