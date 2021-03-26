Дружба, проверенная временем: депутат Государственной Думы Андрей Барышев награжден юбилейной медалью Министерства обороны РФ

Приказом главнокомандующего воздушно-космическими силами депутат Государственной Думы Андрей Барышев награжден юбилейной медалью Министерства обороны Российской Федерации «100 лет военно-воздушной Академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Награду народный избранник получил из рук начальника филиала Академии Игоря Шведова. Таким образом военные летчики оценили вклад народного избранника в дело сохранения и развития легендарного училища. Ведь именно Андрей Барышев десять лет назад, когда училище было на грани закрытия, будучи депутатом Заксобрания Челябинской области, написал письмо Президенту России, в котором попросил разобраться в ситуации и сохранить учебное заведение. В результате в Челябинск приехала комиссия, и после перерыва училище штурманов вновь открыло двери для курсантов.

Сегодня в Челябинском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» готовят специалистов не только для российских ВВС, но и для стран ближнего и дальнего зарубежья.

Андрей Барышев — постоянный гость торжественных мероприятий, посвященных 23 февраля, вручению дипломов, началу нового учебного года. Многие выпускники, а также ветераны училища имеют Благодарности депутата Госдумы и награды от парламентария. Кроме того, в Центральном клубе, где находится общественная приемная депутата и его движение «Соцгород», при поддержке Андрея Барышева организуются традиционные смотры военно-патриотической песни, концерты.

«Соцгород» и ЧВВАКУШ — давние друзья и партнеры, и эта дружба, без преувеличения — проверена временем.