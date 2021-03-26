Сотрудники ЦКС получили ведомственные награды на торжестве в честь Дня работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

24 марта в Челябинске состоялся торжественный прием в честь Дня работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В Гербовом зале Законодательного собрания региона собрались представители отрасли, включая сотрудников Центра коммунального сервиса. В торжественной обстановке работникам коммунальной сферы вручили награды.

— От Законодательного собрания Челябинской области хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Вашу работу можно сравнить с трудом врачей — вы также незаменимы, хоть и работа ваша не всегда на виду. Несмотря ни на что вы всегда находитесь на страже нашего очага, нашего дома. Делаете все, чтобы наша жизнь была комфортной. Большое спасибо за ваш труд, — заявил во вступительном слове депутат Законодательного собрания Сергей Буяков.

Пять работников ЦКС получили почетные грамоты областного парламента, четырех сотрудников отметили почетными грамотами Министерства экологии региона.

В своей поздравительной речи начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова поблагодарила ЦКС не только за очистку дворов от ТКО, но и постоянное участие компании в экологическом проекте «Вода России», в рамках которого ежегодно проводится уборка на водоемах Южного Урала. Региональный оператор направляет мусоровозы для вывоза собранных отходов.

— В прошлом году наш регион стал одним из лидеров в России. В субботниках, которые прошли в прибрежных зонах рек и озер приняли участие 12 тысяч волонтеров. Было очищено около 800 км прибрежной полосы. И вывезено около 310 тонн мусора. Мы ожидаем, что в этом году эта работа будет более масштабной. И мы очень рассчитываем, что ЦКС нас поддержит, — рассказала Марина Дымова.

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