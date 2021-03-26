Бизнесмена из Казахстана задержали за попытку дать взятку челябинскому таможеннику

Мужчину задержали при передачи части суммы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области задержали директора казахстанской компании, торгующей автомобильными шинами, за дачу взятки в 180 тысяч рублей сотруднику таможни. Бизнесмен предлагал деньги за пропуск грузовика с товаром без маркировки. Теперь мужчине грозит крупный штраф и лишение свободы.

— Грузовик с шинами был остановлен для досмотра мобильной группой челябинской таможни в Троицком районе области, — сообщил пресс-секретарь челябинской таможни Александр Земсков. — Ранее предприниматель пытался ввезти из Казахстана в Россию около тысячи немаркированных средствами идентификации автомобильных шин стоимостью более двух миллионов рублей. Пытаясь «решить проблему на месте», он предложил взятку в 180 тысяч рублей начальнику отдела челябинской таможни за пропуск машины через границу.

Но таможенник сообщил о готовящемся преступлении в отдел по противодействию коррупции. При передаче части суммы бизнесмена задержали. Операция проходила совместно с оперативниками управления ФСБ России по Челябинской области.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки, совершенная в крупном размере»), — прокомментировал первый заместитель начальника челябинской таможни Эдуард Туранов. — Ведется следствие.

Задержанному грозит штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

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