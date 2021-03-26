В Челябинской области объявили режим «черного неба»

Людям рекомендуют ограничить прогулки на улице. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сегодняшнего вечера продлятся метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Режим «черного неба» будет действовать в Челябинске, Карабаше, Аше, Сатке, Златоусте, Коркино и Магнитогорске. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Предприятия из-за предупреждения об НМУ первой степени до 19:00 пятницы, 26 марта, обязаны снижать количество выбросов, а коммунальные службы проводить дополнительную уборку.

Горожанам рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить прогулки на улице.

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