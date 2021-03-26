Стало известно, в каких театрах челябинцы чаще всего болтают по телефону и сидят в интернете

Ко Всемирному дню театра в Челябинске появился рейтинг самых популярных среди горожан театров. Его составили аналитики МегаФона, выяснив, где проводят время самые разговорчивые и интернет-активные любители театральных подмостков культурной столицы Южного Урала.

Исходными данными для анализа стала статистика на основе решений BigData.

Первое место среди культурных мест, где зрители любят больше всего говорить, стал один из самых молодых театров «Манекен». Здесь ежемесячно абоненты МегаФона проводят за разговорами порядка 360 часов. А вот выходить в интернет предпочитают реже: суточный объем трафика во всемирной сети равен примерно 28 тысячам снимков.

На втором месте оказалось старейшее культурное заведение Челябинска — Театр драмы им. Наума Орлова. Здесь зафиксировано почти 230 часов непрерывных мобильных разговоров в месяц и интернет-трафик, сравнимый с 13 тысячами фотографий в день.

Третью строчку рейтинга, где больше всего любят говорить зрители, занял Новый художественный театр, молодой и задорный, имеющий фанатов всех возрастов. Трафик бесед зрителей и актеров превысил 213 часов в месяц, а передача данных в глобальной сети составила около семи тысяч снимков в сутки.

А вот по интернет-активности бесспорным лидером оказался Театр кукол им. Вольховского — один из старейших в России и на Урале, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Здесь за сутки загружают объем данных, равный 33 тысячам селфи. Но при этом за телефонными переговорами любители спектаклей проводят суммарно всего около 42 часов в месяц.

— Современные технологии МегаФона позволяют нашим абонентам, не дожидаясь встречи с близкими и друзьями, делиться эмоциями от просмотра постановок в режиме онлайн. Интересно, что в сравнении с другим культурным городом Урала — Екатеринбургом мы видим любопытную тенденцию — наши абоненты любят авангардные постановки, в то время как зрители соседнего мегаполиса предпочитают репертуар театра юного зрителя, — комментирует директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова. — В целом, только с начала года суммарный объем онлайн-трафика всех учреждений культуры города вырос на 43% к аналогичному периоду 2020 года.

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