Прививки от коронавируса в ТРК Челябинска: где можно поставить

Во время прошлой вакцинации привилось 195 человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав региона рассказал, где можно бесплатно поставить прививки от коронавируса в ТРК Челябинска. Само мероприятие состоится в ближайшую субботу, 27 марта. Все желающие могут пройти вакцинацию в ТРК «Алмаз» и в ТРК «Космос».

Вакцинация в ТРК «Алмаз» будет проходить на 2 этаже здания с 10:00 до 16:00. А в «Космосе» также на 2 этаже, но с 12:00 до 16:00.

Самая первая бесплатная вакцинация в регионе вне стен медучреждений состоялась в ТРК «Алмаз» в минувшие выходные. Процедуру прошли 195 человек.

Челябинцы, которые сделали прививку в ТРК «Алмаз» на прошлой неделе, будут получать второй компонент вакцины в ОКБ № 2, поскольку врачи именно этой больницы работали на прошедших выходных. О ревакцинации в самом торговом центре пока речи не идет. Дело в том, что препарат, который вводят второй раз отличается от первого. Но если это станет возможным, то людей, как уточнили в Минздраве, нужно будет разделять в очередях и проводить дополнительную работу.

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