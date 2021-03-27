В Челябинской области внедорожник упал с моста

Машина упала с высоты в несколько метров. Фото: go174.ru - сайт города Магнитогорска/vk.com
В Челябинской области в Магнитогорске внедорожник упал с моста. Есть пострадавшие.
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 26 марта вечером. ТагАЗ ехал по путепроводу и неожиданно сменил траекторию. Машина снесла металлическое ограждение и упала вниз.
— За рулям находился 59-летний мужчина, он получил травмы и был госпитализирован в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Вчера также в Магнитогорске на парковке джип на полной скорости покорежил шесть машин. Нарушителя задержали.
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