В Челябинской области рухнул мотодельтаплан, есть погибшие

Дельтоплан нашли в лесу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинской области потерпел крушение мотодельтаплана. Он был обнаружен сегодня вечером, 27 марта, в лесу около поселка Магнитка Кусинского района.
Как сообщили в управлении СК на транспорте, пилот погиб. По данному факту проводится проверка.
Подробности уточняются.
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