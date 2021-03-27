В Челябинской области рухнул мотодельтаплан, есть погибшие

Дельтоплан нашли в лесу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области потерпел крушение мотодельтаплана. Он был обнаружен сегодня вечером, 27 марта, в лесу около поселка Магнитка Кусинского района.

Как сообщили в управлении СК на транспорте, пилот погиб. По данному факту проводится проверка.

Подробности уточняются.

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