В Челябинской области при крушении мотодельтаплана погиб пилот

Первое фото с места крушения. Фото: СК на транспорте

Сегодня, 27 марта, в Челябинской области произошло крушение мотодельтаплана. Аппарат рухнул в лесном массиве возле поселка Магнитка Кусинского района. Пилот погиб. Сейчас сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России проводят осмотр места происшествия.

Пока установлено, что мотодельтапланом управлял 45-летний мужчина. Он скончался на месте. Известно, что пилот был жителем Челябинска. Следствием рассматривается версия крушения летательного аппарата — нарушение правил эксплуатации и безопасности полета.

— Выехавшие на место специалисты осматривают место происшествия, фрагменты летательного аппарата, прилегающую территорию, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, — сообщили в управлении СК на транспорте.

Как сообщили «Комсомольской правде» в челябинском дельтапланерном клубе, личность пилота им пока не известна.

— Ни подробностей, ни этого человека никто из наших не знает. Возможно, какой-то самоучка, — предположили в клубе.

На место ЧП также выехал транспортный прокурор Златоуста. Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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