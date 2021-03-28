Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 марта составляет 56 250 человек.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за сутки заболевших коронавирусом стало на 134 человека больше. Школьников среди них нет. По данным регионального минздрава, количество заболевших в регионе достигло 56 250 человек.
Накануне скончались девять южноуральцев. У семерых был только коронавирус, а у двоих еще другие тяжелые заболевания.
За сутки из больниц выписали 178 пациентов. Всего за время пандемии вылечились 49 924 жителя области. Борьбу с вирусом продолжают 3965 человек.
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