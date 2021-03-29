Мэрия Челябинска расселит часть квартир из общежития, в котором обрушилась кирпичная стена

Фото: google.com/maps

В доме № 13 по улице Худякова в Челябинске обрушилась кирпичная стена дома. Об этом рассказали в администрации города на сегодняшнем аппаратном совещании. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, там протекла вода, которая потом замерзла, а в последствии часть стены рассыпалась.

— Сегодня в 11 часов в управлении ЖКХ будет проведен штаб по устранению последствий и решения вопроса по расселению части квартир, — рассказал Александр Астахов.

Дом № 13 по улице Худякова — это трехэтажное общежитие, которое было построено в 1957 году. Когда кирпичная стена обрушилась, никто не пострадал.

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