Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 29 марта в регионе зафиксировано 56 383 случая COVID-19. За сутки вирус нашли еще у 133 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выписались из больничных палат 199 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 50 123 жителя региона. В больницах под наблюдением врачей остаются 3 891 пациент.

За прошедшие сутки умерли еще 8 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 5 из них скончались от самого вируса, а у троих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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