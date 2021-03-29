C 1 мая в Челябинске запустят 13 садовых маршрутов

Садовые маршруты будут работать до 15 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 мая в Челябинске запустят 13 садовых маршрутов. Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

— Определено 12 автобусных маршрутов и один троллейбусный, которые будут работать с 1 мая по 15 октября, — уточнил Куляшов.

Помимо этого, с 1 апреля для горожан подешевеют проездные в автобусах, трамваях и троллейбусах. На два вида транспорта карта будет стоить 1 100 рублей вместо прежних 1 650 рублей, а на три вида — 1 400 вместо 2 200.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru