«Родина» победила «Коммунистов»: в Челябинске прошел футбольный матч между сборными партий

27 марта в спортивном комплексе «Полет» в товарищеском футбольном матче столкнулись сборные команды двух политических партий: «Родина» и «Коммунисты России». Первая встреча в формате мини-футбола 5х5 прошла на домашнем поле «родинцев». Сюда приехали десятки болельщиков со всего региона — активисты партий, соратники и родственники игроков.

— Это первый подобный опыт — до этого патриотические партии не устраивали матчей такого формата. Инициатива шла от «коммунистов», но она оказалась довольно интересной — наши команды сразу же захотели посостязаться. Если опыт окажется удачным, мы пригласим представителей других движений и организуем уже большое региональное первенство, — комментирует Сергей Смышляев, председатель челябинской «Родины».

Счет был открыт уже на первых минутах матча точным ударом по воротам коммунистов. После двух пропущенных мячей красно-желтые смогли забросить мяч в ворота «Родины». Однако, уже к концу первого тайма перевес в сторону «родинцев» составил 7 мячей. Итог матча — 16:4 в пользу сборной «Родины».

Следующая игра пройдет уже на территории коммунистов в Магнитогорске. Команды усиленно готовятся к реваншу и обещают показать мощную и полную сюрпризов игру.