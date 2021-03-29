«Важно добиться поддержки»: Текслер выступил в Совете Федерации

Алексей Текслер работает на Днях Челябинской области в стенах Совета Федерации. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Ближайшие три дня команда правительства Челябинской области во главе с губернатором работает в Москве. В Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. Верхняя палата парламента, напомним, отстаивает и защищает интересы регионов.

На своей странице в сети Инстаграм губернатор написал: «Хороший повод рассказать о регионе: чем живем, чем гордимся. Но еще важнее добиться поддержки в тех вопросах, где одним не справиться».

Глава региона пояснил: нужно заниматься модернизацией ЖКХ в муниципалитетах; развивать социальную сферу, проводить газопроводы; реконструировать трассу М-5 на западе региона.

Сегодня Текслер выступил на комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам регионов.

— Вопросы бюджета у каждого губернатора находятся на особом внимании. Мы наблюдали в прошлом году определенные проблемы с доходной частью бюджета, и это касается всех регионов. От консолидированного бюджета мы потеряли 4 %. Собственных доходов областной бюджет потерял 4 %, или около 9 млрд. руб. Мы вели совместную работу с правительством РФ, с Государственной Думой, с Советом Федерации. Президент принимал очень важные решения. Регионы в итоге получили около 300 млрд. руб. прямой безвозвратной поддержки и еще 233 млрд. руб. — по линии казначейства бюджетными кредитами, — сказал губернатор .

В пору пандемии COVID-19 все регионы несли дополнительные немалые расходы. В Челябинской области, например, работала программа поддержки малого и среднего бизнеса; были введены дополнительные налоговые льготы. В рекордные сроки построен большой инфекционный центр, первый на Южном Урале со времен СССР. Мощности, рассчитанные на 500 коек, обошлись областному бюджету в 2,5 млрд. руб. И через три недели вводится еще одна очередь больницы.

Дополнительно в 2021 г. регионы получат 100 млрд. руб. Губернатор поднял тему реструктуризации казначейских кредитов. По мнению главы Челябинской области, важна индексация на выравнивание бюджета, и необходимый минимум — на уровень инфляции.

Напомним, губернатор Челябинской области является руководителем комиссии Госсовета по экономике и финансам. Важную для регионов тему решено обсудить в профильных рабочих группах Совфеда и Госсовета.