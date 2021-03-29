Челябинский губернатор утвердил в должности заместителя министра здравоохранения

Кадровые перестановки в Минздраве начались в начале этого года
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новым заместителем министра здравоохранения Челябинской области станет Татьяна Колчинская, которая ранее занимала этот пост в качестве исполняющей обязанности. Постановление об этом с подписью губернатора региона Алексея Текслера было опубликовано на портале правовой информации.
— Назначить Колчинскую Татьяну Петровну заместителем министра здравоохранения Челябинской области, — говорится в документе. — Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
На новую работу в министерство Колчинская пришла почти два месяца назад — 25 января. До этого она занимала должность заместителя главного врача ГКБ №1 Челябинска.
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