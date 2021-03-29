В мэрии Челябинска рассказали, что будет с общежитием, где обрушилась стена

Обрушение стены в доме на улице Худякова произошло в минувшие выходные. Фото: google.com/maps

Мэрия Челябинска провела экстренное совещание по поводу обрушения стены общежития, которое произошло в минувшие выходные на улице Худякова. По результатам этой встречи было принято решение провести ремонтно-восстановительные работы, а также расселить часть жильцов.

— Управляющей организации поручено в кратчайший срок ограничить доступ в помещения душевых, где произошло разрушение кирпичной кладки и отключить подачу водоснабжения. Также необходимо в кратчайший срок получить заключение специализированной организации для дальнейшего принятия решения о проведении аварийно-восстановительных работ, их объеме и сроке выполнения мероприятий, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

В настоящий момент уже сформирован список жильцов, которым необходимо предоставить из маневренного фонда временное жилье. Они будут уведомлены о переселении в ближайшее время.

— Вопрос предоставления маневренного фонда рассматривается только для комнат смежных с помещением, где произошло разрушение, в которых в настоящее время сохраняется опасность обрушения, — добавили в мэрии Челябинска.

Напомним, кирпичная стена в жилом доме №13 на улице Худякова обрушилась накануне, 28 марта. В общежитии протекла вода, которая и стала причиной произошедшего. Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал.

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