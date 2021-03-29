В Челябинске иномарка насмерть сбила женщину

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: vk.com / achnov

ДТП произошло сегодня, 29 марта, в 17:30 на улице 60 лет октября в Челябинске. По данным ГИБДД города, водитель автомобиля Nisan сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: vk.com / "Подслушано ЧМЗ (Official)"

— В результате происшествия пешеход скончался от полученных травм на месте ДТП, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: vk.com / "Подслушано ЧМЗ (Official)"

Обновлено в 20:56. Автомобиль, попавший в аварию, уже увез эвакуатор. Как рассказал читатель КП-Челябинск, водитель иномарки мог находиться в состоянии опьянения.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

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