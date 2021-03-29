В Челябинске иномарка насмерть сбила женщину

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: vk.com / achnov
ДТП произошло сегодня, 29 марта, в 17:30 на улице 60 лет октября в Челябинске. По данным ГИБДД города, водитель автомобиля Nisan сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Фото: vk.com / "Подслушано ЧМЗ (Official)"
— В результате происшествия пешеход скончался от полученных травм на месте ДТП, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Фото: vk.com / "Подслушано ЧМЗ (Official)"
Обновлено в 20:56. Автомобиль, попавший в аварию, уже увез эвакуатор. Как рассказал читатель КП-Челябинск, водитель иномарки мог находиться в состоянии опьянения.
Фото: читатель КП-Челябинск
Фото: читатель КП-Челябинск
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