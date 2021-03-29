Алексей Текслер рассказал в Совфеде о больших успехах маленькой Сатки

Губернатор Челябинской области участвует в заседаниях комитетов Совета Федерации. Фото: gubernator74.ru

В Совете Федерации стартовали Дни Челябинской области. Делегацию региона возглавил губернатор. Алексей Текслер выступил на заседании по бюджету и финансовым рынкам регионов.

На заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудили вопросы развития агломераций.

Губернатор заявил, что видит перспективу в развитии агломераций, предполагающих опережающий экономический рост.

В нашей области маленький моногород Сатка — пример комфортной городской среды. Сатка уверено занимает позиции туристического бренда региона, над чем работает и власть, и бизнес.

Обсудили вопрос модернизации инфраструктуры ЖКХ. В замену 199 неэффективных котельных за 10 лет в области вложено более 5 млрд. руб. Но потребность много выше. Нужна помощь федерального бюджета.

— В практическом плане каждый комитет и итоговые решения Совета Федерации помогают нам решать ряд вопросов, — заявил губернатор, подводя итоги первого дня работы в стенах Совфеда.

На заседании комитета по местному самоуправлению и ЖКХ обсудили предложения региона, озвученные губернатором: инвестиции в тепло, в водоотведение. Обсудили вопрос вхождения в федеральные программы. Совфед - это площадка для обсуждения важных вопросов. Итогом явятся решения, которые направят в Правительство РФ.