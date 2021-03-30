В Челябинске за месяц оштрафовали нескольких подрядчиков за ремонт зданий-памятников культуры

Работы по ремонту и реставрации этих зданий проводили с нарушениями. Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

В марте в Челябинске оштрафовали сразу нескольких подрядчиков за нарушения во время ремонта и реставрации зданий — памятников культуры. Материалы в суд направлял Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Первый штраф назначили подрядчику, который проводил ремонт здания на Ленина, 67, который входит в ансамбль «Городок чекистов». По данным Госкомитета, работы проводились без проектной документации и разрешения.

— Более того, работы выполнены некачественно, — сообщили в Госкомитете.

Ремонт здания на Ленина, 67 проводили без проектной документации и разрешения. Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

Так, над входом в подвал между 12 и 13 подъездами установили конструкции из профнастила — они не предусмотрены проектом, во время дождя создают лишний шум, нарушают эстетику дома и вообще травмоопасны. Кроме того, нарушена геометрия граней руста, остались щели между балконными плитами и ограждениями балкона, сыпется штукатура с балконов со стороны Ленина и Свердловского проспекта.

Второй объект — «Народный дом» на Кирова, 116 (в этом здании находится ТЮЗ). Прокладка кабеля, монтаж извещателей и оповещателей сильно затянулась.

«Народный дом» на Кирова, 116 ремонтировали слишком долго. Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

И третий объект — «Здание Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки».

— Работы по ремонту крыши и устройству водостоков, технология и объем не соответствуют согласованным Госкомитетом проектным решениям, — добавили в Госкомитете.

Подрядчик, который ремонтировал театр оперы и балета им. Глинки, вообще не имел права работать с объектами культурного наследия. Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

Помимо этого, субподрядная организация не имела лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Напомним, в феврале прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения свыше 16 млн рублей при реставрации здания Театра оперы и балета к саммитам ШОС и БРИКС.

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