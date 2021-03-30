«Вам над воспитанием нужно работать»: челябинский депутат устроил перепалку с Котовой в городской думе

Между Котовой и Мительманом началась перепалка Фото: скрин с видео Гранада пресс / youtube.com

Сегодня в Челябинской городской думе Наталья Котова отчитывалась за деятельность администрации в 2020 году. После того, как она озвучила отчет, депутаты начали задавать свои вопросы, и очередь дошла до Ильи Мительмана. Он раскритиковал работу администрации и задал сразу несколько вопросов. Что касательно отчета, Мительман заявил, что не будет его принимать.

— Да, в городе происходят изменения, но, на мой взгляд, они недостаточные. Челябинцы хотят жить в комфортном и чистом городе, но пока я и мои избиратели этого не видят. Я сегодня не принимаю отчет и ставлю оценку «неудовлетворительно», — сказал депутат.

Претензии депутата заключаются в отсутствии хорошей парковки возле парка Гагарина, сорванных сроках строительства набережной, плохом состоянии подземных переходов и наличие киосков в городе. Наталья Котова начала отвечать на вопросы Мительмана, но он был явно недоволен ответами и регулярно перебивал мэра. Особенно градус повысился, когда речь зашла о киосках.

— По предмету нужно отвечать, — возразил Мительман.

— Я по предмету отвечаю. Все ваши вопросы я выслушала, не перебивала. Вам над воспитанием нужно работать, — ответила Котова.

— Вам тоже, — парировал депутат.

Судя по всему, в результате только Мительман отказался принимать отчет Котовой, поскольку из 45 депутатов «за» проголосовали 44.

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