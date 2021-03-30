На Северо-Западе Челябинска иномарка сбила пешехода

На место ДТп приехал реанимобиль. Фото: instagram.com/crashautochel/

Сегодня, 30 марта, в 7:15 на пешеходном переходе возле дома 133 на улице Братьев Кашириных 131 сбили пешехода.

— Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Сильно ли пострадал пешеход, в ГИБДД пока не сообщают. Но на месте аварии стол реанимобиль.

Напомним, вчера пьяный в стельку водитель Nissan насмерть сбил на пешеходном переходе женщину. Видео опубликовала ГИБДД по Челябинску.

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