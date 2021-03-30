Женщина пыталась спастись: видео смертельного ДТП на пешеходнике в Челябинске опубликовала ГИБДД

Скорость, с которой ехал водитель иномарки, была огромной. Фото: ГИБДД по Челябинску

Скорость машины была такой силы, что женщину протащило по дороге несколько метров, все вокруг было в крови. Кадры смертельного ДТП в Челябинске, когда пьяный в стельку водитель Nissan сбивает на пешеходном переходе женщину, опубликовала ГИБДД по Челябинску.

55-летняя женщина погибла на месте. Фото: vk.com / achnov

Трагедия произошла вчера, 29 марта, в 17:30 на улице 60 лет Октября в Челябинске. На видео видно, что 55-летняя женщина заметила несущуюся на нее машину, но пробежать не успела. В итоге женщина скончалась на месте.

Водитель был сильно пьян. Фото: ГИБДД по Челябинску

38-летний водитель с места аварии скрылся. Но уже вскоре его задержали сотрудники ГИБДД. Очевидцы говорят, что он был пьян в стельку. Его машину пришлось увозить на эвакуаторе — фотографиями поделились читатели КП-Челябинск.

Машину увезли на эвакуаторе. Фото: читатель КП-Челябинск

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