В Челябинской области в пандемию частная медицина помогала государственной

Губернатора Алексей Текслер и первый замглавы региона Ирина Гехт рассказали в Совфеде о социальной политике Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

В Совете Федерации продолжаются Дни Челябинской области. Делегацию региона возглавляет губернатор Алексей Текслер.

Во вторник, 30 марта, в заседании комитета Совета Федерации по социальному развитию участвовали глава региона и первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Алексей Текслер подчеркнул: вопросам социальной политики в регионе уделяют большое внимание. Бюджет региона социально ориентированный: 2/3 расходов связаны с социальным развитием области. Проектируются важные объекты в сфере здравоохранения в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Идет работа над проектом строительства дома-интерната для пожилых.

В пандемию COVID-19 на Южном Урале продолжалась работа по нацпроектам. Создано три первичных сосудистых отделения, два центра амбулаторной онкопомощи. Центры помощи онкобольным появились в частных медицинских организациях. Союз с бизнесом сэкономил ресурсы государственной медицины для борьбы с ковидом.

— А результатами работы центров стали 78% выявленных пациентов на 1-2 стадии заболевания. В 2020 году мы констатировали снижение смертности от онколозаболеваний; уверены, предпринятые меры динамику сохранят, — сказала Ирина Гехт.

В Малой Сосновке построен инфекционный центр. 1 апреля сдается вторая очередь, и к плановой помощи вернется еще одна госпитальная база.

В прошлом году в регионе стартовала вакцинация детей против вируса папилломы человека. Проект высоко оценил Союз педиатров России. Есть предложение о включении вакцины от ВПЧ в национальный календарь прививок.

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