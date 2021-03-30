Отвлекали разговорами: в Челябинской области спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна

Мужчину в Челябинске сняли с помощью лестницы. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли мужчину, который грозился выпрыгнуть из окна. Он плохо отдавал отчет в своих действиях. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП произошло вчера, 29 марта, в Миассе Челябинской области. Очевидцы сообщили, что в проеме одной из квартир по улице Вернадского стоит мужчина и угрожает спрыгнуть вниз.

— На момент происшествия он плохо отдавал отчет в своих действиях и находился в квартире один, — уточнили в поисково-спасательной службе.

На место приехала скорая, полиция и пожарные с автолестницей. Спасатели взяли ключ у родственников и проникли в квартиру. Мужчину отвлекали разговорами и втянули внутрь, а потом предали врачам.

За последние пять дней это уже второй случай. 26 марта в Челябинске службам пришлось спасать 36-летнего мужчину, который в неадекватном состоянии вышел на карниз за ограждение балкона своей квартиры на четвертом этаже. Спасатели развернули специальный куб, с помощью которого безопасно эвакуируют людей с высоты, но мужчину в итоге сняли с помощью автолестницы и передали сотрудникам полиции.

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