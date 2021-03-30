Электрички в Челябинской области перейдут на летний график движения

Во многих электричках также планируется увеличить количество вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезда Свердловской пригородной компании, который курсируют на Южноуральской железной дороге, перейдут в скором времени на летний график движения. В связи с этим увеличат количество вагонов, а также введут дополнительные остановки для ряда электричек.

Помимо этого, будут также введены дополнительные «летние» поезда. Они будут курсировать с 17 апреля по 17 октября.

— К пригородным «летним» поездам относятся: № 6007/6008 сообщением Челябинск – Кисегач – Бишкиль и № 6901/6904 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Продажа билетов на «летние» поезда начинается за 10 дней до поездки. Приобрести их можно на сайте РЖД или в официальном мобильном приложении.

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