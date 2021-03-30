В школах Челябинской области прошла эвакуация из-за сообщений о бомбе

Сообщения о минировании поступили в школы Челябинска и Копейска. Фото: vk.com / Копейск (В)Теме

Сегодня днем, 30 марта, в школе №94 в Металлургическом районе Челябинска прошла эвакуация из-за сообщений о минировании. На место происшествия с проверкой выезжали сотрудники полиции, ОМОН, МЧС и Росгвардии. Информация об этом появилась в городских пабликах во «Вконтакте».

— Омон проводит учения. Учительница написала, всех детей отпустили, — написала челябинка в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)».

Однако не все поверили в информацию об учениях.

— Учусь в этой школе. Нам сказали, что это учебка, но мы(ученики) так не думаем, потому что если учебка, то потом продолжаем учиться, а тут отпустили домой. Думаю, так сказали, чтоб мы не пугались, — написала в той же группе одна из учениц школы.

Аналогичная ситуация произошла и в школе №2 Копейска. Туда тоже поступило сообщение о бомбе.

— Детей эвакуировали только тогда, когда приехала полиция, — написали в паблике «Копейск (В)Теме».

Дозвониться до школ, где прошла эвакуация, не удалось. На звонки корреспондента КП-Челябинск никто не ответил. В полиции рассказывать о произошедшем наотрез отказались.

— Мы от комментариев воздерживаемся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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