В школах Челябинской области прошла эвакуация из-за сообщений о бомбе

Сообщения о минировании поступили в школы Челябинска и Копейска. Фото: vk.com / Копейск (В)Теме
Сегодня днем, 30 марта, в школе №94 в Металлургическом районе Челябинска прошла эвакуация из-за сообщений о минировании. На место происшествия с проверкой выезжали сотрудники полиции, ОМОН, МЧС и Росгвардии. Информация об этом появилась в городских пабликах во «Вконтакте».
— Омон проводит учения. Учительница написала, всех детей отпустили, — написала челябинка в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)».
Однако не все поверили в информацию об учениях.
— Учусь в этой школе. Нам сказали, что это учебка, но мы(ученики) так не думаем, потому что если учебка, то потом продолжаем учиться, а тут отпустили домой. Думаю, так сказали, чтоб мы не пугались, — написала в той же группе одна из учениц школы.
Аналогичная ситуация произошла и в школе №2 Копейска. Туда тоже поступило сообщение о бомбе.
— Детей эвакуировали только тогда, когда приехала полиция, — написали в паблике «Копейск (В)Теме».
Дозвониться до школ, где прошла эвакуация, не удалось. На звонки корреспондента КП-Челябинск никто не ответил. В полиции рассказывать о произошедшем наотрез отказались.
— Мы от комментариев воздерживаемся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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