На оживленном перекрестке в Челябинске отключили светофор

Собрались на ЧТЗ? Заранее планируйте свой маршрут! Фото: Кирилл САДЫКОВ

В среду, 31 марта, с 8:30 и до 18:00 будет отключен светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького.

— Ведутся работы на электросетях, — уточнили в комитете дорожного хозяйства.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и быть вежливыми на дорогах.

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В Челябинске и в других городах России ставят новые знаки «Парковка для инвалидов» — с пиктограммой колясочника в правом нижнем углу. Для автомобилистов они пока непривычны, к тому же взглядом плохо считывается мелкое изображение внизу. Водители оставляют машины под указателями, а вскоре в ужасе выскакивают из здания, заметив что их авто задерживают госавтоинспекторы. Автоюрист Юрий Панченко объяснил, могут ли наказывать водителей за нарушение нового знака.

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