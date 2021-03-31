Алексей Текслер доложит Владимиру Путину о развитии регионов

-. Фото: kremlin.ru

В среду, 31 марта, на совещании с правительством президент России Владимир Путин обсудит тему финансирования программ развития регионов.

Как сообщает РИА «Новости», с докладом выступит губернатор Челябинской области. Алексей Текслер выступит как руководитель рабочей группой комиссии Госсовета «Экономика и финансы».

Алексей Текслер неделю назад представил Кремлю данные о состоянии региональных финансов, а также предложения по сокращению долговой нагрузки на региональные бюджеты.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявлял, что регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для текущих расходов, шагают к долговой пирамиде. Пример — Мордовия. На совещании у Путина выступит врио губернатора Мордовии Артем Здунов.

Напомним, в Москве, в Совете Федерации, в понедельник стартовали Дни Челябинской области. Команду от Южного Урала возглавил губернатор. До 31 марта включительно глава региона, его заместители и министры представили сенаторам информацию о положении дел во всех сферах жизни Челябинской области и заручились поддержкой по ряду важных для области направлений развития.

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