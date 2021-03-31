Число летальных случаев от COVID-19 превышает количество смертей от основного заболевания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 31 марта 2021 года увеличилось еще на 10 случаев.

— От COVID-19 умерли девять человек, от других причин — один человек, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Подтверждено еще 130 случаев заболевания, среди них один школьник. Всего с начала пандемии диагноз «коронавирус» поставили 56 644 южноуральцам.

За прошедшие сутки выписаны 195 человек. Всего 50 488 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

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