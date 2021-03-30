На Южном Урале число выздоровевших в скором времени достигнет количества заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. Власти региона активно призывают к вакцинации. Для того, чтобы сделать эту процедуру доступнее, была введена запись через госуслуги. Кроме того, прививку можно поставить бесплатно и в торговых центрах.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали еще 131 случай коронавируса. Среди зараженных школьников нет. Всего с начала пандемии на Южном Урале COVID-19 заболели 56 514 человек.

Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 170 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 50 293 человека. Под присмотром врачей остаются 3 842 южноуральцев.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие несколько недель в школах Челябинской области новых случаев коронавируса официально не регистрировалось. Однако классы на карантин из-за ОРВИ до сих пор закрываются. Сейчас таких в регионе всего шесть.

— Каникулы, которые наступили у школьников, позволили снизить заболеваемость, — сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова. — Челябинской области нет ни одного класса, закрытого из-за заражения школьников коронавирусом.

В Челябинске, как сообщили в комитете по делам образования города, закрытых на карантин классов и школ нет.

Школьникам пришлось привыкнуть к постоянным замерам температуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В новой инфекционной больнице под Челябинском построены еще три инфекционных корпуса. С их вводом медучреждение может разместить у себя в скором времени до 750 коек.

— У нас еще остается достаточное количество ковидных баз. Например, горбольница № 9 в Челябинске, частично — горбольница № 8, корпус ОКБ № 3 на ул. Островского. Нам важно возвращение плановой медицинской помощи. Три новых корпуса позволят закрыть нам ряд госпитальных баз, сконцентрировать лечение ковидных пациентов, — рассказала первый замгубернатора Ирина Гехт.

Напомним, на возведение трех дополнительных корпусов было выделено 589 млн рублей.

В новых корпусах начнут лечить пациентов уже в середине апреля. Фото: gubernator74.ru

В прошлом году международный форум глав регионов ШОС прошел в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Однако теперь, когда болезнь начала отступать, власти Челябинской области собираются провести это мероприятие очном формате. Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона, форум ШОС может состояться уже в июне.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 марта 2021 года.

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