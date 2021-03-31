Гендиректор челябинского «Трактора» ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире

По итогам сезона у болельщиков наверняка накопилось множество вопросов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом сезоне черно-белые вышли в плей-офф Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина, но в первом раунде уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» (1-4). Еще две команды клубной системы «Челмет» (ВХЛ) и «Белые медведи» (МХЛ) также завершили выступления в розыгрыше плей-офф. «Челмет» — в первом раунде, «Белые медведи» — во втором.

Руководители клуба анонсировали встречу с болельщиками на итоговой пресс-конференции. Официальный сайт «Трактора» на днях сообщил, что такой диалог в онлайн-режиме пройдет в официальном аккаунте клуба в Instagram. На вопросы болельщиков ответит генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

В клубе сообщили, что задать вопрос можно несколькими способами:

— отправить вопрос в личные сообщения сообществу с пометкой #ВопросИвануСавину

— отправить вопрос в сторис, посвященной трансляции

— задать вопрос непосредственно во время прямого эфира

Прямая линия начнется сегодня 31 марта в 20:00.

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