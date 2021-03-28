Между шопингом и перекусом: в ТРК Челябинска началась вакцинация от ковида

Губернатор Челябинской области на этой неделе объявил о старте вакцинации от ковида в торгово-развлекательных центрах. Доз достаточно (подвезли еще 17 тысяч в дополнение к 123 тысячам), комплексы подготовлены (раньше у оперштаба были сомнения), пилотный заход в «Алмазе» признан успешным, сообщает паблик «Челябушка».

В итоге кроме «Алмаза» желающих принял и «Космос», расположенный в самом густонаселенном районе Челябинска. Начало активной фазы кампании Алексей Текслер связал с наметившейся динамикой поступления вакцины.

— Кто бы мог представить такое развитие событий прошлой весной — тогда даже врачи толком не понимали, что это за вирус и с чем его едят. Да и повестка была иная, главным образом про прирост зараженных и карантин. На сегодня в наличии уже не один вариант прививочного препарата, прием наладили поликлиники, подключились ТРЦ, — добавляют авторы «Челябушки». — И вакцинация в торговом звене имеет ряд эффектов со знаком плюс. Помимо очевидного медицинского, это современно и даже модно — позаботиться о здоровье между шопингом и перекусом на фудкорте.