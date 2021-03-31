ЦКС опубликовал заявление о ситуации вокруг Полигона ТБО в поселке Локомотивный

Арбитражный суд Челябинской области накануне удовлетворил требования магнитогорской природоохранной прокуратуры к региональному оператору. Судебная инстанция подтвердила законность наложение штрафа на регионального оператора за эксплуатацию полигона ТБО в поселке Локомотивный в отсутствии лицензии.

Центр коммунального сервиса считает необходимым прояснить позицию по данному вопросу.

Полигон ТБО в поселке Локомотивный включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Это — единственное место, куда ЦКС имеет право вывозить отходы с территории Брединского, Варненского, Чесменского, Карталинского районов, а также самого поселка Локомотивный. Это следует из территориальной схемы, которая утверждена Министерством экологии Челябинской области и обязательна к исполнению для регионального оператора.

Вместе с тем, возможность использовать данный объект регоператором периодически ставится под вопрос. А решения надзорных органов и судебных инстанций крайне противоречивы.

В декабре 2018 года Росприроднадзор вынес в отношении ЦКС предписание о необходимости включить полигон в лицензию в качестве места размещения отходов. Регоператор пытался оспорить предписание, поскольку захоронение отходов на полигоне, который находится в границах населенных пунктов, запрещено, и в случае включения объекта в лицензию эта ситуация не будет разрешаться вовсе. Но суд встал на сторону Росприроднадзора, и в январе 2020 года ЦКС направил в ведомство документы, чтобы включить полигон в лицензию. После этого произошла парадоксальная ситуация.

Росприроднадзор отказал в переоформлении лицензии. В ведомстве сослались на то, что это невозможно из-за нахождения полигона на территории населенного пункта. То есть в ход пошел тот же аргумент, на основании которого ЦКС отказывался переоформлять документы. Причем суд и в этот раз поддержал надзорный орган, тем самым создав противоречивую ситуацию. С одной стороны, законно предписание Росприроднадзора оформить лицензию, с другой стороны отказ в оформлении лицензии также является законным.

Решить проблему можно, для этого необходимо исключить территорию Полигона ТБО из земель населенных пунктов. С 2017 года ЦКС направляет во все инстанции обращения с просьбой оказать содействие в этом вопросе администрации поселка Локомотивный. В прошлом году на совещании, посвященном проблемам обращения с ТКО, вопрос поднимал и заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев, который также указал на правовую коллизию, которая требует разрешения.

По имеющимся данным администрация поселка Локомотивный ведет разработку изменений в генеральный план поселения и планирует в этом году провести публичные слушания.

Как только администрацией поселка будут осуществлены мероприятия по изменению статуса земельного участка, ООО «ЦКС» направит в Росприроднадзор повторную заявку на переоформление лицензии.

Компания также планирует оспаривать решение арбитражного суда о наложении штрафа за работу без лицензии, поскольку не может нести ответственность за бездействия третьих лиц.

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